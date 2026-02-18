Main Menu

Mankirt Aulakh नया गाना ‘असला’ अब पुलिस की जांच में! शुरू हुई कार्रवाई

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 06:35 PM

famous punjabi singer mankirt aulakh embroiled in controversy

शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के गाए गाने 'असला' में गैर-कानूनी हथियारों को प्रमोट करने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

नवांशहर (ब्रह्मपुरी)- शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के गाए गाने 'असला' में गैर-कानूनी हथियारों को प्रमोट करने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट परविंदर सिंह कितणा ने शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के पास दर्खास्त देकर मांग की गई थी कि सिंगर ने गैर-कानूनी हथियारों को प्रमोट किया है और इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

परविंदर सिंह कितणा ने अपनी कंप्लेंट में कहा था कि आज जब पंजाब पुलिस 'युद्ध नशों विरुद्ध' और 'ऑपरेशन प्रहार' आदि चला रही है, इसके ठीक उलट मनकीरत औलख और उनके साथियों ने 'असला' गाना रिलीज किया है। इस गाने में खुलेआम लिखा है, “लै के वेपन लाइसेंसी नहियो वैर पुगदे, असला चाहिदा  पक्का दो नंबरी”। 

शिकायत में कहा गया है कि ऐसा लगता है जैसे इन सिंगर्स ने पंजाब पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के मुकाबले ‘ऑपरेशन पलटवार’ चलाया है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि गैंगवार खत्म करना है, लेकिन यह सिंगर लाइसेंसी हथियारों के बजाय खुलेआम गैर-कानूनी हथियार रखने का मैसेज दे रहा है। 

शिकायत में अधिकारियों को बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केस नंबर 6213/2016 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस चीफ को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि लाइव प्रोग्राम में शराब, नशे और हिंसा आदि को बढ़ावा देने वाले गाने न बजाए जाएं और न ही गाए जाएं। इस मामले में जारी सभी निर्देशों को लागू करने के लिए हर जिले के मजिस्ट्रेट और एसएसपी की पर्सनल जिम्मेदारी तय की गई है।

शिकायत में यह भी लिखा गया है कि जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जाए कि अगर कोई नेता या कोई दूसरा असरदार व्यक्ति पुलिस को शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए कहता है, तो उसकी डिटेल्स भी रिकॉर्ड में लाई जाएं।

जिला शहीद भगत सिंह नगर एसएसपी तुषार गुप्ता ने शिकायत को जांच के लिए एसपी हेडक्वार्टर इकबाल सिंह के पास भेज दिया है। परविंदर सिंह कितणा का बयान कल एसपी हेडक्वार्टर ने दर्ज किया है।

अपने बयान में परविंदर सिंह कितणा ने पुलिस को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों पर गाने के प्रमोशन के लिए सिंगर द्वारा अपलोड की गई रील के बारे में भी बताया है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस जल्द ही मनकीरत औलख को पूछताछ के लिए बुलाएगी।

