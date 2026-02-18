Main Menu

AI Impact Summit 2026: ग्लोबल AI की धड़कन बना भारत, गूगल CEO सुंदर पिचाई ने  PM मोदी से की मुलाकात

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 12:08 PM

google ceo sundar pichai meets prime minister narendra modi

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुई, जहां वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, सहयोग और मानव-केंद्रित विकास पर मंथन किया जा रहा है।

International Desk: नई दिल्ली में सुंदर पिचाई, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने बुधवार को नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर हुई, जिसमें पिचाई वैश्विक AI पर मुख्य भाषण देने भारत आए हैं। सुंदर पिचाई ने भारत पहुंचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “AI इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर अच्छा लगा। हमेशा की तरह गर्मजोशी भरा स्वागत मिला।” पिचाई 20 फरवरी को समिट में कीनोट एड्रेस देंगे।इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, जो भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है, 16 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। यह वैश्विक दक्षिण (Global South) में आयोजित होने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय AI समिट है, जिसमें 110 से अधिक देशों, 30 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, लगभग 45 मंत्रियों और 20 राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख स्तर की भागीदारी हो रही है।

 

Google CEO Sundar Pichai met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi during the India AI Impact Summit 2026, discussing and highlighting innovation, digital growth, and future AI development.

Video Credit: ANI@narendramodi @sundarpichai @GoI_MeitY #IndiaAI #AISummit2026pic.twitter.com/mOm2Y9It4r

— Edex - The New Indian Express (@Xpress_edex) February 18, 2026

 

समिट का उद्देश्य “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” की भारतीय अवधारणा और “AI for Humanity” के वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रभावों पर विचार करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  विशेष साक्षात्कार में कहा कि AI भारत के IT सेक्टर के लिए अवसर और चुनौती दोनों है। उन्होंने बताया कि AI के कारण भारत का IT उद्योग 2030 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो AI-सक्षम आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन से संचालित होगा।यह समिट तीन मूल स्तंभों People, Planet और Progress पर आधारित है, जिनका उद्देश्य मानव-केंद्रित AI, पर्यावरण-संवेदनशील तकनीकी विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है।

