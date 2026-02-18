Main Menu

प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे रवनीत बिट्टू, कहा- साजिश के तहत...

18 Feb, 2026 10:11 AM

ravneet bittu will file a complaint against priyanka gandhi

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान आंदोलन के दौरान हुई एक घटना को लेकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा उठाया है।

चंडीगढ़ (अंकुर): केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान आंदोलन के दौरान हुई एक घटना को लेकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा उठाया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे और इस बात की जांच की मांग करेंगे कि उस समय उन्हें आंदोलनकारी किसानों के पास क्यों भेजा गया था।

रवनीत बिट्टू ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान वह कांग्रेस से जुड़े थे और प्रियंका गांधी ने उन्हें आंदोलन वाली जगह पर जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उस समय हालात बहुत तनावपूर्ण थे और उन पर हमला भी हुआ था। उन्होंने दावा किया कि अब वह इस बात की जांच चाहते हैं कि क्या उन्हें किसी साजिश के तहत वहां भेजा गया था। बिट्टू ने कहा कि उस समय उन्हें प्रियंका गांधी के इरादों पर कोई शक नहीं था लेकिन अब कुछ घटनाओं को देखते हुए जांच जरूरी लगती है। उन्होंने याद दिलाया कि उस दौरान वह और कुलबीर सिंह जीरा किसानों के गुस्से का सामना करते हुए बच निकले थे।

रवनीत बिट्टू ने आगे कहा कि अगर उस समय हालात बिगड़ जाते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उन्हें देशद्रोही कहे जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे नेता को शोभा नहीं देता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पार्टी छोड़ने वाले सभी लोग देशद्रोही हैं, तो दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं के बारे में क्या कहा जाएगा।

