दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई:  Sidhu Moosewala की रेकी करने वाला आरोपी 'कबूतर' गिरफ्तार

पंजाब डेस्क : पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोस्ट वाटेंट कुख्यात बदमाश बॉबी उर्फ “कबूतर” को गुरुग्राम से दबोच लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले उनकी गतिविधियों की रेकी करने का आरोप है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार बॉबी कबूतर कथित तौर पर उस शूटर शाहरुख के संपर्क में था, जिसे शुरुआत में वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। बताया जा रहा है कि जब शूटर ने मूसेवाला के साथ चल रहे AK-47 से लैस सुरक्षाकर्मियों को देखा तो उसने पीछे हटने का फैसला किया। इसके बाद साजिश में बदलाव किया गया और अन्य शूटरों को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच में यह भी सामने आया है कि पूरी वारदात कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़ी थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 4 साल बाद आरोपी काबू आया है। दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि साजिश में और कौन-कौन शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच के आधार पर और खुलासे हो सकते हैं।

बता दें कि 29 मई 2022 को मानसा जिले के जवाहरके गांव में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम सामने आया था। मामले की जांच के दौरान पंजाब पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

