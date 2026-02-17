Main Menu

    3. | Aaj Ka Good Luck (18th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (18th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 17 Feb, 2026 10:41 AM

aaj ka good luck

​​​​​​​Aaj Ka Good Luck (18th February 2026)18 फरवरी 2026 का गुडलक राशिफल: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 18 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए विशेष अवसर लेकर आ रही है। सही उपाय करने से भाग्य का साथ और अधिक मजबूत हो सकता है। आइए जानते हैं 12...

Aaj Ka Good Luck (18th February 2026)18 फरवरी 2026 का गुडलक राशिफल: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 18 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए विशेष अवसर लेकर आ रही है। सही उपाय करने से भाग्य का साथ और अधिक मजबूत हो सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और विशेष उपाय।

18 फरवरी 2026 का दिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। उचित मंत्र जाप, दान और पूजा से भाग्य को और प्रबल बनाया जा सकता है।

मेष राशि
गुडलक संकेत: कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत का योग।
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जप करें। लाल वस्त्र पहनना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि
गुडलक संकेत: आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत।
उपाय: शुक्रवार के प्रभाव हेतु मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें। चावल का दान करें।

मिथुन राशि
गुडलक संकेत: संचार और नेटवर्किंग से लाभ।
उपाय: हरे मूंग का दान करें और “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें। हरा रंग शुभ रहेगा।

कर्क राशि
गुडलक संकेत: पारिवारिक सहयोग और मानसिक शांति।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें। दूध का दान लाभकारी।

सिंह राशि
गुडलक संकेत: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि।
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य दें। गुड़ का दान करें। सुनहरा या केसरिया रंग शुभ।

कन्या राशि
गुडलक संकेत: रुके कार्य पूर्ण होने के योग।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और दूर्वा अर्पित करें। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ।

तुला राशि
गुडलक संकेत: दांपत्य जीवन में मधुरता।
उपाय: मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। सफेद मिठाई का दान करें।

वृश्चिक राशि
गुडलक संकेत: साहस से सफलता।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। “हनुमान चालीसा” का पाठ करें।

धनु राशि
गुडलक संकेत: धार्मिक कार्यों से लाभ।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें और “ॐ गुरुवे नमः” का जाप करें। हल्दी का दान करें।

मकर राशि
गुडलक संकेत: करियर में स्थिरता।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। काले तिल का दान करें।

कुंभ राशि
गुडलक संकेत: नए संपर्क से प्रगति।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें। “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें।

मीन राशि
गुडलक संकेत: आध्यात्मिक उन्नति और धन लाभ।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें। केले का दान शुभ रहेगा।

