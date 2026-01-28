Main Menu

कनाडा में पंजाबी सिंगर के घर पर Firing, फिरौती से जुड़ा मामला

Updated: 28 Jan, 2026 12:18 AM

firing at punjabi singer s house in canada

कनाडा से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी सिंगर वीर दविंदर सिंह के घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। यह घटना न केवल कलाकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के...

पंजाब डैस्क : कनाडा से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी सिंगर वीर दविंदर सिंह के घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। यह घटना न केवल कलाकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के बीच भी दहशत का माहौल पैदा कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, इस घटना की जड़ एक फिरौती कॉल से जुड़ी है। वीर दविंदर सिंह ने बताया कि 6 जनवरी 2026 की रात उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम “अंडा बटाला” बताया और उनसे 5 लाख डॉलर (करीब 4 करोड़ रुपये) की फिरौती की मांग की।

जब सिंगर ने इतनी बड़ी रकम देने से साफ इनकार कर दिया, तो कॉल करने वाले ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि “अब मरने के लिए तैयार रहो”। उस समय वीर दविंदर ने इसे गंभीर धमकी तो माना, लेकिन शायद अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी।
 

धमकी के कुछ दिनों बाद बदमाशों ने उनके घर को निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने उनके घर पर करीब सात गोलियां चलाईं। इनमें से तीन गोलियां घर की बाहरी दीवार को चीरती हुई सीधे बेडरूम तक पहुंच गईं। यह बेहद खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि गोलियां जिस कमरे में लगीं, वह परिवार के इस्तेमाल का निजी कमरा था। गनीमत यह रही कि उस समय परिवार सुरक्षित था और किसी को शारीरिक चोट नहीं आई।
 
बता दें कि वीर दविंदर सिंह पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार के साथ कनाडा में रह रहे हैं। वे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं और प्रवासी पंजाबी समुदाय के बीच उनकी अच्छी पहचान है। इस हमले ने उनके चाहने वालों और परिचितों को भी झकझोर कर रख दिया है।

