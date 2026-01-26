मशहूर Punjabi Singer के घर पर गैंगस्टरों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

कनाडा के कैलगरी में उस समय सनसनी फैल गई, जब 24 जनवरी 2026 की रात करीब

पंजाब डेस्कः कनाडा के कैलगरी में उस समय सनसनी फैल गई, जब 24 जनवरी 2026 की रात करीब 10:30 बजे मशहूर पंजाबी गायक और कलाकार वीर दविंदर के घर पर गैंगस्टरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। घटना की सूचना मिलते ही कैलगरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने वीर दविंदर से 5 लाख डॉलर की फिरौती की मांग भी की है।

इस घटना की जानकारी देते हुए गायक वीर दविंदर ने बताया कि उन्हें पहली धमकी भरी कॉल 6 जनवरी 2026 को आई थी। यह कॉल ‘आंडा (बटाला)’ नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। इसके बाद अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर पर गोलियां चलाईं। फिरौती मांगे जाने पर वीर दविंदर ने साफ कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वह रकम नहीं दे सकते। इस पर आरोपियों ने धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, जिस पर वीर दविंदर ने कहा, “मार दो।”

जानकारी के अनुसार, जिस समय घर पर फायरिंग हुई, उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। गोलियां वॉशरूम और बेडरूम की दीवारों को आर-पार कर गईं। किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं, पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मौके पर दो व्यक्ति आए थे—एक गोलियां चला रहा था और दूसरा वीडियो बना रहा था। यह सारी जानकारी कलाकार वीर दविंदर ने खुद सांझा की है।