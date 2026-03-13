फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, VIP सुरक्षा प्रोटोकॉल की होगी समीक्षा

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 13 Mar, 2026 11:59 PM

फारूक अब्दुल्ला पर हाल ही में हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इस घटना ने देश में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

नेशनल डेस्क: फारूक अब्दुल्ला पर हाल ही में हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इस घटना ने देश में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार अब Ministry of Home Affairs ने उन सभी केंद्रीय संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने का फैसला किया है, जिन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

अगले सप्ताह होगी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

अधिकारियों के मुताबिक, यह समीक्षा अगले सप्ताह की जाएगी। इसके तहत उन सभी वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पास है। समीक्षा बैठक में Amit Shah, Ajit Doval, गृह सचिव Govind Mohan और Tapan Deka समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा वीआईपी सुरक्षा से जुड़े गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।

केंद्रीय सुरक्षा बलों के जिम्मे है कई वीआईपी की सुरक्षा

देश में कई प्रमुख नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पास होती है, जिनमें शामिल हैं:

Central Reserve Police Force (CRPF)

Central Industrial Security Force (CISF)

National Security Guard (NSG)

Indo-Tibetan Border Police (ITBP)

बताया जा रहा है कि एनएसजी द्वारा संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा अलग से की जाएगी।

400 से ज्यादा वीआईपी केंद्रीय सुरक्षा सूची में

सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सुरक्षा सूची में करीब 400 वीआईपी शामिल हैं। इनमें से:

लगभग 220 लोगों को CRPF सुरक्षा मिल रही है

करीब 156 लोगों की सुरक्षा CISF के जिम्मे है

9 व्यक्तियों को NSG की सुरक्षा मिली हुई है

कुछ वीआईपी को ITBP सुरक्षा प्रदान कर रही है

चुनावी राज्यों को देखते हुए बढ़ी सतर्कता

अधिकारियों का कहना है कि यह समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

इन राज्यों में शामिल हैं:

Assam

West Bengal

Tamil Nadu

Kerala

Puducherry

चुनाव के दौरान कई राजनीतिक नेताओं की यात्रा बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी माना जा रहा है।

कैसे हुआ फारूक अब्दुल्ला पर हमला

जानकारी के अनुसार बुधवार रात Jammu में एक शादी समारोह से लौटने के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना में वह बाल-बाल बच गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी उस परिवार का रिश्तेदार है, जिसके यहां शादी समारोह आयोजित किया गया था। उसके पास लाइसेंस प्राप्त हथियार था।