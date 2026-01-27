Main Menu

    3. | लुधियाना में सनसनीखेज वारदात! प्राइवेट पार्ट काटकर सड़क पर फेंका युवक

लुधियाना में सनसनीखेज वारदात! प्राइवेट पार्ट काटकर सड़क पर फेंका युवक

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 10:52 PM

gruesome attack in ludhiana man s private parts severed

लुधियाना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तीन दिन से लापता एक युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने बेरहमी से घायल कर उसका निजी अंग काट दिया और उसे लावारिस हालत में सड़क पर फेंक दिया।

लुधियाना (गौतम): लुधियाना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तीन दिन से लापता एक युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने बेरहमी से घायल कर उसका निजी अंग काट दिया और उसे लावारिस हालत में सड़क पर फेंक दिया। राहगीरों ने युवक को गंभीर अवस्था में देखकर सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया।

युवक के लापता होने के बाद से उसका परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था। मंगलवार को सिविल अस्पताल से फोन आने पर परिवार को युवक के बारे में जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचने पर परिजनों ने युवक की हालत देखकर थाना डिवीजन नंबर-3 की पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस ने घायल युवक की पहचान मनप्रीत (30 वर्ष) के रूप में की है। परिजनों के अनुसार मनप्रीत पिछले कुछ समय से ख्वाजा कोठी डेरा में रसोइए का काम करता था। वह 24 जनवरी से लापता था, लेकिन काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया।

डॉक्टरों ने मनप्रीत की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सिविल अस्पताल से चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके का मुआयना कर लिया गया है और पीड़ित व परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

पुलिस को जानकारी मिली है कि डेरा में किसी व्यक्ति के साथ मनप्रीत की कहासुनी हुई थी। पुलिस वारदात स्थल और जिस स्थान पर युवक को घायल अवस्था में पाया गया, वहां के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

 

