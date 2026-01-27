Heavy Rain: पंजाब में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने 30 जनवरी तक जारी की चेतावनी, पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 27 Jan, 2026 09:28 AM
पंजाब डेस्कः पंजाब में सुबह-सुबह कई जिलों में बारिश हो रही है। पिछले दो दिन से कड़ी धूप के बाद मंगलवार सुबह-सुबह कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई। बारिश के चलते एक बार फिर से मौसम ठंडा हो गया है। तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है।
मौसम विभाग द्वारा पहले ही 27 जनवरी को पूरे राज्य में बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसके अलावा 28 से 30 जनवरी तक कुछ जिलों को छोड़कर पंजाब के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट रहेगा। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और पेड़ों, बिजली के खंभों व कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है।