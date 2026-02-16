पंजाब : एक्साइज विभाग में निकली भर्ती, उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका

Edited By Kalash,Updated: 16 Feb, 2026 11:20 AM
पंजाब डेस्क : पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने साल 2026 के लिए एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जानकारी के अनुसार 197 पोस्टों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 6 मार्च, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 6 मार्च, 2026 है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (ग्रेजुएशन) होनी चाहिए। वहीं उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 37 साल (जनरल कैटेगरी के लिए) होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी (SC/ST/BC) को नियमों के मुताबिक उम्र में छूट दी जाएगी।
चुने गए उम्मीदवारों को 7वें पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। एक्साइज इंस्पेक्टर को शुरुआती बेसिक पे 35,400 रुपये प्रति महीना मिलेगी। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार दूसरे अलाउंस और सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
