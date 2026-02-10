पंजाब में होगी बारिश! मौसम की नई Update जारी, 14 तारीख तक विभाग की चेतावनी

पंजाब के मौसम में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में राज्य

पंजाब डेस्क: पंजाब के मौसम में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में राज्य के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार आज से 14 फरवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा।

हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कोहरे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन तेज हवाएं चलने की संभावना जरूर जताई गई है। इसके साथ ही आज पंजाब के कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होगा और 11 फरवरी से तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक आज पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। खास तौर पर होशियारपुर, पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, मोगा, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले दो दिनों तक तेज हवाओं का असर बना रह सकता है।