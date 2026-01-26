Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | Rain Alert: पंजाब में होगी बारिश, मौसम को लेकर आई 5 दिन की बड़ी भविष्यवाणी, पढ़ें...

Rain Alert: पंजाब में होगी बारिश, मौसम को लेकर आई 5 दिन की बड़ी भविष्यवाणी, पढ़ें...

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 11:28 AM

punjab rain alert

पंजाब में रविवार को ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया।

पंजाब डेस्कः पंजाब में रविवार को ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। कई जिलों में शीत लहर का असर देखने को मिला, जिससे सुबह और शाम लोगों को कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ी। हालांकि दिन निकलने के साथ ही मौसम में कुछ राहत मिली और धूप निकलने से अधिकतर क्षेत्रों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार फिरोजपुर राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां रात का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने 26 से 30 जनवरी तक प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। उत्तर और पूर्वी पंजाब के कुछ जिलों—पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली)—में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

27 जनवरी को प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान है। अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और संगरूर समेत कई जिलों में अनेक स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण-पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है। 28 जनवरी को उत्तर और पूर्वी पंजाब के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम साफ और सूखा रहने की संभावना है। वहीं 29 और 30 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे आगामी दिनों के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाएं और विशेष रूप से 27 जनवरी को संभावित बारिश के मद्देनजर सतर्क रहें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!