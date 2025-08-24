Asia Cup: ड्रीम11 ने छोड़ा भारतीय टीम का साथ, एशिया कप 2025 से पहले टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटे

भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम11 ने एशिया कप 2025 से कुछ सप्ताह पहले प्रायोजन से हटने का बड़ा फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्रीम11 अब बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप डील को आगे नहीं बढ़ाएगा।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में संसद ने "ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025" पारित किया है। इस कानून के तहत फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और रमी जैसे सभी रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को ही वैधता दी गई है। इस कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बीसीसीआई का रुख

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों और नीतियों का पूरी तरह से पालन करेगा। उन्होंने कहा, “अगर किसी चीज़ की अनुमति नहीं है, तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे।” 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहे एशिया कप 2025 में अगर ड्रीम11 की जगह नया स्पॉन्सर नहीं मिला, तो टीम इंडिया इस बार बिना किसी टाइटल स्पॉन्सर के मैदान में उतर सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, ड्रीम11 की ब्रांडिंग वाली जर्सियां पहले ही छप चुकी हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई जल्द ही नई स्पॉन्सरशिप के लिए बोलियां आमंत्रित कर सकता है।गौरतलब है कि ड्रीम11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपये की स्पॉन्सरशिप डील साइन की थी।

ड्रीम11 का ट्रांजिशन प्लान

नए कानून के लागू होने से ड्रीम11 के कोर ऑपरेशन्स पर सीधा असर पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्रीम स्पोर्ट्स के सीईओ हर्ष जैन ने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक नोट में कहा है कि अब ड्रीम11 के पेड कॉन्टेस्ट्स को जारी रखने का “कोई कानूनी रास्ता नहीं” बचा है। कंपनी फिलहाल एक ट्रांजिशन प्लान पर काम कर रही है और अपने फुल टाइम एवं कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है।

ड्रीम11, जिसने इस साल की शुरुआत में भारत में अपना बेस वापस लाया था, ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 9,600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसका बड़ा हिस्सा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स से आया था। भारत में इसके 28 करोड़ से अधिक यूज़र्स हैं और भारतीय क्रिकेट से इसका गहरा नाता रहा है। अब यह कंपनी FanCode, DreamSetGo और Dream Game Studios जैसे अपने अन्य वेंचर्स पर फोकस कर रही है।