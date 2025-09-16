Main Menu

    3. | No Handshake Controversy: सामने आया ICC का बड़ा फैसला, उड़ गई पाकिस्तान की नींद

No Handshake Controversy: सामने आया ICC का बड़ा फैसला, उड़ गई पाकिस्तान की नींद

Edited By Updated: 16 Sep, 2025 12:41 PM

icc rejects pcb s demand to remove referee andy pycroft from asia cup

एशिया कप में भारत–पाकिस्तान मैच के बाद खड़ा हुआ विवाद और गहरा गया है। Pakistan Cricket Board (PCB) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से मैच रेफरी Andy Pycroft को हटाने की मांग की थी, लेकिन ICC ने इस मांग को खारिज कर दिया है।

नेशनल डेस्क : एशिया कप में भारत–पाकिस्तान मैच के बाद खड़ा हुआ विवाद और गहरा गया है। Pakistan Cricket Board (PCB) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से मैच रेफरी Andy Pycroft को हटाने की मांग की थी, लेकिन ICC ने इस मांग को खारिज कर दिया है।

विवाद की वजह क्या है?

भारत की जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच हाथ नहीं मिलाने का फैसला बड़ा मुद्दा बन गया।

  • पाकिस्तान बोर्ड का आरोप है कि यह निर्णय रेफरी पाइक्रॉफ्ट की वजह से हुआ।
  • PCB ने इसे खेल भावना और आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में देखा।
  • इस पर पाकिस्तान ने ICC और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) दोनों से शिकायत की।

सूर्यकुमार यादव ने हालांकि इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों के परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया था।

PCB ने लिखा ICC को पत्र

PCB ने ICC को लिखे पत्र में चेतावनी दी थी कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो वह अपनी टीम को टूर्नामेंट से बाहर ले लेगा। पाकिस्तान का अगला मैच कल UAE के खिलाफ खेला जाना है।

ICC का पाकिस्तान की तरफ कड़ा रुख

ICC ने जांच के बाद साफ किया कि PCB की शिकायत पर कोई ठोस आधार नहीं है। लिहाज़ा रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पद पर बने रहेंगे और अपना काम जारी रखेंगे।

ACC का फैसला - पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान से जुड़े मैचों में न लगाया जाए

सूत्रों के अनुसार, एशियाई क्रिकेट परिषद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। इस पर विचार हो रहा है कि पाइक्रॉफ्ट को सिर्फ पाकिस्तान से जुड़े मैचों में न लगाया जाए, जबकि बाकी मुकाबलों में वे रेफरी बने रहें।

कौन हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट?

69 वर्षीय एंडी पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं। इस समय वे एशिया कप में रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं और बुधवार को पाकिस्तान बनाम UAE के ग्रुप मैच में भी रेफरी की जिम्मेदारी निभाने वाले हैं।

 


 

