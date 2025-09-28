इतिहास गवाह है... पिछली बार India-Pak फाइनल रहा था चिंताजनक, पाकिस्तान ने भारत को... आज भी है टीम इंडिया सतर्क

Edited By Mehak, Updated: 28 Sep, 2025 12:55 PM

नेशनल डेस्क : एशिया कप 2025 का रोमांचक फाइनल रविवार आज 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत-पाकिस्तान के मुकाबले हमेशा हाईवोल्टेज रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में दबदबा बनाए रखा है और पिछले सात मैचों में जीत दर्ज की है। लेकिन फाइनल में भारतीय टीम इसे हल्के में लेने की भूल न करें।

पाकिस्तान की अनिश्चित ताकत

पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनिश्चितता है। कोई भी खिलाड़ी किसी भी दिन मैच का रुख पलट सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े मंच पर पाकिस्तानी टीम अक्सर निखरकर सामने आती है और भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। इसका उदाहरण 2017 का ICC चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल है।

2017 चैम्पियंस ट्रॉफी का यादगार फाइनल

18 जून 2017 को लंदन के ओवल मैदान पर फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फखर जमां ने 114 रन की शानदार पारी खेली। अजहर अली और मोहम्मद हफीज़ ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और मोहम्मद आमिर ने शुरुआती तीन विकेट लेकर भारत को दबाव में डाल दिया। हार्दिक पांड्या ने 76 रन बनाकर उम्मीद जगाई, लेकिन उनके रन आउट के बाद भारत पूरी तरह से दबाव में आ गया और 30.3 ओवर में 158 रन पर ढेर हो गया।

भारत-पाकिस्तान फाइनल रिकॉर्ड

अब तक मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच पांच फाइनल हुए हैं। इनमें पाकिस्तान ने तीन मैच जीते हैं और भारत को दो में जीत मिली है। इस बार भारत चाहेंगे कि स्कोर 3-3 कर दें और 2017 की हार की टीस मिटा दें।

फाइनल में भारत को सतर्क रहने की जरूरत

टीम इंडिया को फाइनल में हर विभाग में संतुलित और आक्रामक खेल दिखाना होगा। शुरुआती विकेट बचाना बेहद जरूरी है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को जिम्मेदारी निभानी होगी। भारत की जीत के लिए बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर विभाग में परफेक्ट होना जरूरी है।

पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर नजर

फाइनल में पाकिस्तानी टीम 'खूंखार' नजर आ सकती है। साहिबजादा फरहान, फखर जमां और सैम अयूब बल्लेबाजी में अपना बेस्ट प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे। वहीं शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ जैसे तेज गेंदबाज शुरुआती झटकों से भारत को दबाव में ला सकते हैं।