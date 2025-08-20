Main Menu

  • इस दिग्गज गेंदबाज नें बनाया रिकॉर्ड! आज तक नहीं फेंकी नो-बॉल, अब तक डाल चुका है 34000 से ज्यादा गेंदें

Edited By Parveen Kumar,Updated: 20 Aug, 2025 05:59 PM

unique record in test cricket nathan lyon has never bowled a no ball

नेशनल डेस्क: क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाज और गेंदबाज कई तरह के रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो सभी को चौंका देते हैं। ऐसा ही एक खास रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज नाथन ल्योन ने बनाया है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में अब तक 34,500 से अधिक गेंदें फेंकी हैं, लेकिन एक भी नो-बॉल नहीं फेंकी है। यह रिकॉर्ड क्रिकेट प्रेमियों के लिए हैरानी भरा है, लेकिन पूरी तरह सच है।

139 टेस्ट मैचों का अनुशासित करियर

ल्योन ने 2011 में श्रीलंका के खिलाफ गाले में टेस्ट डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक वे 139 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और कुल 562 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 30.14 है, जो किसी भी स्पिन गेंदबाज के लिए शानदार माना जाता है।

गेंदबाजी में बेहतर कंट्रोल का परिचय

लेक़िन ल्योन का सबसे बड़ा गुण है उनका गेंदबाजी कंट्रोल। जहां कई तेज गेंदबाज और स्पिनर मैच के दौरान गलती से नो-बॉल कर देते हैं, वहीं ल्योन ने लगातार अनुशासन दिखाते हुए एक भी नो-बॉल नहीं फेंकी। टेस्ट क्रिकेट का लंबा फॉर्मेट बहुत थकाने वाला होता है, लेकिन उन्होंने अपने कदम और एक्शन पर हमेशा काबू रखा।

ऑस्ट्रेलिया के टॉप विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल

ल्योन 562 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के कई महत्वपूर्ण मैचों में टीम के लिए अहम भूमिका निभा चुके हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा के 563 विकेट हैं, और ल्योन उनसे केवल दो विकेट पीछे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही वह मैक्ग्रा को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे।

