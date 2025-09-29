Main Menu

'फाइनल जीत लिया उन्होंने, आप सिर्फ हारने के ही काबिल हो', पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी ही टीम को जमकर लताड़ा

29 Sep, 2025 01:50 PM

you only deserve to lose a pakistani cricketer slammed his own team

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब जीता। तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक और टीम इंडिया के संतुलित प्रदर्शन ने जीत सुनिश्चित की। हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने पाकिस्तानी टीम की जमकर...

नेशनल डेस्क : एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक और टीम इंडिया के संयमित प्रदर्शन की मदद से भारत ने पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक भी लगाई। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद का इस करारी हार पर अपनी ही टीम को जमकर लताड़ा।

तनवीर अहमद ने जताया गुस्सा

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद भारत से हार के बाद गुस्से में नजर आए। उन्होंने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर लाइव शो में टीम के खिलाड़ियों की जमकर आलोचना की। उनका कहना था कि पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलने की हकदार ही नहीं थी। तनवीर ने कहा, “फाइनल जीत लिया उन्होंने। आप लोग हमेशा राइवलरी की बातें करते रहते हो, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि असली ताकत किसके पास है। आप सिर्फ हारने के ही काबिल हो।”

PunjabKesari

टीम की नाकामी पर तीखी टिप्पणियां

पूर्व खिलाड़ी ने पाकिस्तानी टीम की बैटिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीम की बैटिंग ‘जीरो-थर्ड क्लास’ और थकी हुई थी। तनवीर ने यह भी कहा कि, कप्तान और हेड कोच लगातार कहते रहे कि हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन आज क्या हुआ? तनवीर ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान की सफलता का श्रेय बांग्लादेश और श्रीलंका की कमजोर परफॉर्मेंस को भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर श्रीलंका बेहतर खेलती, तो पाकिस्तान फाइनल तक नहीं पहुंच पाता।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बयान

46 साल के तनवीर अहमद का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिकेट फैन्स उनकी बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह की टिप्पणियां खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ सकती हैं। तनवीर ने 2010-2013 के बीच पाकिस्तान के लिए 5 टेस्ट मैच खेले और 17 विकेट लिए।

यह भी पढ़ें - जानिए कौन हैं मोहस‍िन नकवी? जो एशिया कप ट्रॉफी लेकर हुए गायब

टीम इंडिया की अपराजेयता

टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रही। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत ने भारत की मजबूती और रणनीति को फिर साबित किया। तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी और टीम की संतुलित खेल शैली ने भारत को एशिया कप विजेता बना दिया।

 


 

