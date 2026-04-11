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Mata Vaishno Devi: माता वैष्णो देवी यात्रा होगी अब और भी आसान: श्रद्धालुओं के लिए बोर्ड ने किए 3 बड़े ऐलान

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 08:41 AM

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Vaishno Devi Yatra 2026: श्री माता वैष्णो देवी आने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने यात्रा को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बोर्ड के सीईओ के अनुसार, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते...

Vaishno Devi Yatra 2026: श्री माता वैष्णो देवी आने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने यात्रा को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बोर्ड के सीईओ के अनुसार, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं को हाई-टेक किया जा रहा है।

श्रद्धालुओं के अनुभव को यादगार बनाने के लिए ये 3 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं:

1. भीड़ से मिलेगा छुटकारा: बनेगा नया वापसी मार्ग
भवन परिसर में होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए एक नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। यह मार्ग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए होगा जो दर्शन करके वापस लौट रहे होंगे। इससे जाने और आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ आपस में नहीं टकराएगी, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी।

2. आध्यात्मिक शांति के लिए 'साधना कक्ष'
अब भक्त माता के दर्शन के बाद शोर-शराबे से दूर शांति के कुछ पल बिता सकेंगे। भवन परिसर में एक विशेष साधना कक्ष (Meditation Hall) बनाया गया है। यहाँ श्रद्धालु एकांत में बैठकर ध्यान और पूजा कर सकेंगे, जिससे उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा।

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3. शिवखोड़ी के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राहत की खबर है कि जल्द ही कटरा से शिवखोड़ी के बीच सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा।

लगातार बढ़ रहा है भक्तों का आंकड़ा
पिछले तीन महीनों के डेटा से पता चलता है कि माता के दरबार में हाजिरी लगाने वाले भक्तों की संख्या में भारी उछाल आया है। श्राइन बोर्ड ने इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, साफ-सफाई और मेडिकल सुविधाओं को पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता कर दिया है।

 श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ का कहना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कटरा पहुंचने से लेकर दर्शन कर वापस लौटने तक, किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो। आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन से हम यात्रा को विश्वस्तरीय बना रहे हैं। 

सुरक्षा और सुविधा के कड़े इंतजाम
-आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी के जरिए हर गतिविधि पर नजर।
-मेडिकल टीम और सुरक्षा बलों की 24/7 तैनाती।
-पूरे ट्रैक और भवन क्षेत्र में साफ-सफाई का विशेष अभियान।
 

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