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अब UP में सरकारी डॉक्टर 70 साल की उम्र तक दे सकेंगे सेवाएं, अस्पतालों और मरीजों को भी मिलेगी बड़ी राहत

Edited By Updated: 08 Sep, 2026 09:42 PM

now govt doctors in up will be able to provide services till the age of 70

उत्तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को कहा कि राज्य में सरकारी डॉक्टर अब 70 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को कहा कि राज्य में सरकारी डॉक्टर अब 70 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आधिकारिक बयान के मुताबिक, पाठक ने कहा कि राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत सरकारी चिकित्सक सेवानिवृत्ति के बाद 70 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति के जरिये अपनी सेवाएं दे सकेंगे। वर्तमान व्यवस्था के तहत सरकारी डॉक्टर 65 साल की उम्र तक सेवाएं दे सकते हैं।

बयान के अनुसार, पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर से इस संबंध में आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

बयान में कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, ऐसे में अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं लंबे समय तक उपलब्ध होने से मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श और बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। 

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