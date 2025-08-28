ऐपल ने भारत में बढ़ाया उत्पादन, त्योहारी सीजन और आईफोन 17 लॉन्च की तैयारी तेज

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Aug, 2025 02:56 PM
नई दिल्लीः ऐपल इंक ने सितंबर से दिसंबर के बिक्री सीजन से पहले भारत में आईफोन उत्पादन तेज कर दिया है। कंपनी सितंबर के पहले हफ्ते में दुनिया भर में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए बेंगलूरु के देवनहल्ली स्थित फॉक्सकॉन प्लांट और तमिलनाडु के होसुर संयंत्र में बड़े पैमाने पर असेंबलिंग शुरू हो चुकी है। इस बार पहली बार भारत में ही आईफोन 17 के प्रीमियम वेरिएंट (जैसे प्रो मैक्स) का भी निर्माण हो रहा है।
कंपनी के सीईओ टिम कुक को अमेरिकी प्रशासन से भी राहत के संकेत मिले हैं। अमेरिका ने विदेशी असेंबली वाले फोन पर शून्य शुल्क छूट को बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुक को भरोसा दिलाया कि सेमीकंडक्टर पर शुल्क लगने की संभावना के बावजूद, ऐपल जैसी कंपनियों को शुल्क मुक्त पहुंच मिलती रहेगी।
इस फैसले का फायदा भारत को भी मिल रहा है। अप्रैल-जुलाई 2025 के बीच भारत से आईफोन का निर्यात 7.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 63% अधिक है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो सालाना शिपमेंट 24-25 अरब डॉलर को पार कर सकता है।
कैनालिस की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में भारत से अमेरिका को भेजे गए आईफोन की हिस्सेदारी 78% हो गई, जबकि चीन की हिस्सेदारी घटकर 21% रह गई। वैश्विक शिपमेंट में भारत की भागीदारी भी एक साल पहले के 13% से बढ़कर 44% हो गई है।