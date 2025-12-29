Main Menu

घरेलू विमानन उद्योग को चालू वित्त वर्ष में 18,000 करोड़ रुपए तक का घाटा होने का अनुमान:इक्रा

29 Dec, 2025

घरेलू विमानन उद्योग को यात्रियों की संख्या में संभावित कमी और अन्य कारकों के कारण चालू वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 17,000-18,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को यह बात कही। इससे पहले, अनुमान लगाया गया था...

मुंबईः घरेलू विमानन उद्योग को यात्रियों की संख्या में संभावित कमी और अन्य कारकों के कारण चालू वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 17,000-18,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को यह बात कही। इससे पहले, अनुमान लगाया गया था कि उद्योग को 2025-26 के दौरान 9,500-10,500 करोड़ रुपए का घाटा होगा। 

इक्रा ने इस वर्ष जून में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान दुर्घटना और इस महीने की शुरुआत में इंडिगो द्वारा हजारों उड़ानों के रद्द होने सहित कई कारकों के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू हवाई यात्री यातायात वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर शून्य से तीन प्रतिशत कर दिया है। जबकि पहले उसने चार से छह प्रतिशत का अनुमान लगाया था। इक्रा ने कहा कि यह संशोधन वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-नवंबर अवधि में उम्मीद से धीमी यातायात वृद्धि के कारण है जो सीमा पार तनाव बढ़ने से प्रभावित हुई थी। इससे कारण वर्ष के दौरान उड़ानें बाधित और रद्द हुईं। 

साथ ही जून में हुई (एयर इंडिया) विमान दुर्घटना त्रासदी ने यात्री कुछ समय के लिए ही सही लेकिन यात्रा करने में संकोच करते नजर आए। इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से हालांकि उद्योग के कुल वार्षिक प्रस्थान का केवल 0.4 प्रतिशत ही प्रभावित हुआ लेकिन इक्रा ने कहा कि इंडिगो के परिचालन व्यवधान से यात्रा संबंधी धारणाओं में नरमी आने का अनुमान है। इक्रा ने कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय विमानन कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात वृद्धि पूर्वानुमान को भी अपने पहले के 13-15 प्रतिशत के अनुमान से संशोधित करके 7-9 प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या करीब 10.96 करोड़ रही जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है। 

