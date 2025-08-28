Main Menu

वित्त वर्ष 2023-24 में उद्योगों में रोजगार 5.92% बढ़कर 1.95 करोड़ पर: सरकारी सर्वेक्षण

28 Aug, 2025

उद्योगों में रोजगार वित्त वर्ष 2023-24 में 5.92 प्रतिशत बढ़कर 1.95 करोड़ हो गया, जो 2022-23 में 1.84 करोड़ था। बुधवार को उद्योगों के जारी नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) में यह जानकारी दी गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)...

नई दिल्लीः उद्योगों में रोजगार वित्त वर्ष 2023-24 में 5.92 प्रतिशत बढ़कर 1.95 करोड़ हो गया, जो 2022-23 में 1.84 करोड़ था। बुधवार को उद्योगों के जारी नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) में यह जानकारी दी गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने बयान में कहा कि संदर्भ अवधि... अप्रैल 2023 से मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के परिणाम जारी किए हैं। एएसआई 2023-24 के लिए सर्वेक्षण हेतु कार्य अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योगों में निवेशित पूंजी वित्त वर्ष 2023-24 में 68,01,329 करोड़ रुपए हो गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 61,39,212 करोड़ रुपए थी। 

आंकड़ों से यह भी पता चला कि उद्योगों में सकल मूल्य संवर्धन आलोच्य वित्त वर्ष में 11.9 प्रतिशत बढ़कर 24,58,336 करोड़ रुपए हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 21,97,056 करोड़ रुपए था। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि अलग-अलग विनिर्माण उद्योगों में उत्पादन, मूल्य वृद्धि, रोजगार, पूंजी निवेश और अन्य पहलुओं में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। इसमें कहा गया है कि पिछले दशक, 2014-15 से 2023-24 के दौरान उद्योगों ने 57 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित की। जीवीए के संदर्भ में शीर्ष पांच उद्योग मूल धातु, मोटर वाहन, रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य और दवा उत्पाद हैं। रोजगार के मामले में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष पांच राज्य हैं।  

