    जन धन खातों की संख्या बढ़कर 56.16 करोड़ हुई, 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा

जन धन खातों की संख्या बढ़कर 56.16 करोड़ हुई, 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा

Edited By Updated: 28 Aug, 2025 05:50 PM

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए खातों की संख्या 11 वर्ष में बढ़कर 56.16 करोड़ हो गई है। इन खातों में 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए। वित्त मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पीएमजेडीवाई के तहत खातों की संख्या मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से बढ़कर 13 अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ हो गई है। पीएमजेडीवाई खाताधारकों में 56 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। वहीं 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। 

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे 45 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। भारत की 94 प्रतिशत वयस्क आबादी का अब बैंक खाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इस योजना के तहत खोले गए खातों में शून्य राशि (बैलेंस) सुविधा, मुफ्त रुपे कार्ड, दुर्घटना बीमा और ‘ओवरड्राफ्ट' सुविधा मिलती है। योजना ने लोगों को संगठित वित्तीय प्रणाली में शामिल होने और देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में मदद की है। 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ‘‘पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि मार्च 2015 के 15,670 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,67,755 करोड़ रुपए तक हो गई।'' पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कुल 38.68 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। इससे उन्हें नकदी रहित लेनदेन की सुविधा मिली है और अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर तक पहुंच प्राप्त हुई है। सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘56 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं जिनमें करीब 30 करोड़ महिला लाभार्थी शामिल हैं। साथ ही बड़ी राशि जमा की गई और रुपे डेबिट कार्ड का व्यापक वितरण भी किया गया है। इस योजना का विस्तार दूरदराज के क्षेत्रों में भी किया गया जिससे लाखों लोगों खासकर वंचित पृष्ठभूमि से नाता रखने वालों को लाभ हुआ है।''  

