अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिसंबर तिमाही में सुस्त रही

वाशिंगटनः अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार दिसंबर तिमाही में सुस्त होकर 1.4 प्रतिशत रह गई। यह सितंबर तिमाही की 4.4 प्रतिशत और उससे पहले की तिमाही की 3.8 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले काफी कम है। वाणिज्य विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी और उपभोक्ता खर्च में आई कमी वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सुस्ती का मुख्य कारण रही।

उपभोक्ता खर्च में केवल 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो सितंबर तिमाही की 3.5 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले काफी कम है। यह रिपोर्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक विरोधाभासी तस्वीर पेश करती है, जहां वृद्धि दर स्थिर है लेकिन रोजगार के नए अवसर नहीं पैदा रहे हैं। साल 2025 में आर्थिक वृद्धि 2.2 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर पर रही।

हालांकि पिछले सप्ताह जारी रोजगार आंकड़ों से पता चला कि पूरे साल में दो लाख से भी कम नए रोजगार सृजित हुए। यह 2020 में आई कोविड महामारी के बाद का सबसे निचला स्तर है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा आव्रजन पर सख्ती से जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई है, जिससे काम के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या कम हो गई है। यही कारण है कि भर्ती लगभग न होने के बावजूद बेरोजगारी दर पिछले साल चार प्रतिशत से केवल मामूली बढ़कर 4.3 प्रतिशत रही।