Aaj Ka Good Luck (21st February 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck 21 February 2026 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और असरदार उपाय 21 फरवरी 2026 : वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक दिन ग्रहों की चाल हमारे जीवन पर सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। 21 फरवरी 2026 का दिन भी विशेष ग्रह स्थितियों के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। सही दिशा में किया गया छोटा-सा उपाय भी भाग्य को मजबूत कर सकता है और कार्यों में सफलता दिला सकता है। दैनिक जीवन में गुडलक बढ़ाने के लिए ज्योतिषीय उपाय, शुभ रंग और लकी नंबर जानना लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और सरल व प्रभावशाली उपाय।

Today's special astrological message आज का विशेष ज्योतिषीय संदेश

21 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति के अनुसार श्रद्धा, संयम और दान से भाग्य मजबूत होगा। छोटे-छोटे उपाय भी बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

मेष (Aries)

गुडलक संकेत: रुके कार्य में अचानक गति।

क्या करें: सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग का रूमाल साथ रखें।

लकी रंग: लाल

लकी नंबर: 9

वृषभ (Taurus)

गुडलक संकेत: धन लाभ या बचत में वृद्धि।

क्या करें: मां लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें और मीठा दान करें।

लकी रंग: हरा

लकी नंबर: 6

मिथुन (Gemini)

गुडलक संकेत: नई पहचान से लाभ।

क्या करें: भगवान विष्णु को पीला पुष्प चढ़ाएं और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करें।

लकी रंग: पीला

लकी नंबर: 5

कर्क (Cancer)

गुडलक संकेत: पारिवारिक सहयोग से सफलता।

क्या करें: चावल का दान करें और चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें (रात्रि में)।

लकी रंग: सफेद

लकी नंबर: 2

सिंह (Leo)

गुडलक संकेत: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि।

क्या करें: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

लकी रंग: सुनहरा

लकी नंबर: 1

कन्या (Virgo)

गुडलक संकेत: परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता।

क्या करें: गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें और हरे वस्त्र धारण करें।

लकी रंग: हरा

लकी नंबर: 5

तुला (Libra)

गुडलक संकेत: प्रेम और साझेदारी में मधुरता।

क्या करें: मां दुर्गा को इत्र अर्पित करें और कन्याओं को मिठाई बांटें।

लकी रंग: गुलाबी

लकी नंबर: 6

वृश्चिक (Scorpio)

गुडलक संकेत: गुप्त धन या रुका पैसा मिल सकता है।

क्या करें: हनुमान मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाएं।

लकी रंग: मैरून

लकी नंबर: 9

धनु (Sagittarius)

गुडलक संकेत: यात्रा से लाभ।

क्या करें: केले के पेड़ की पूजा करें और पीली दाल दान करें।

लकी रंग: पीला

लकी नंबर: 3

मकर (Capricorn)

गुडलक संकेत: करियर में स्थिरता।

क्या करें: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और काली उड़द दान करें।

लकी रंग: नीला

लकी नंबर: 8

कुंभ (Aquarius)

गुडलक संकेत: सामाजिक सम्मान में वृद्धि।

क्या करें: जरूरतमंद को कंबल दान करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र जपें।

लकी रंग: आसमानी

लकी नंबर: 8

मीन (Pisces)

गुडलक संकेत: आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति।

क्या करें: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें और पीला चंदन तिलक लगाएं।

लकी रंग: पीला

लकी नंबर: 3