VE कमर्शियल व्हीकल्स को GST प्राधिकरण से 192.36 करोड़ रुपए की कर मांग को लेकर नोटिस

नई दिल्लीः आइशर मोटर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ‘क्रेडिट नोट्स' जानकारी देने में देरी से जुड़े मामले में जुर्माने के साथ-साथ 192.36 करोड़ रुपए की कर मांग का नोटिस मिला है। आइशर मोटर्स ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (वीईसीवी) को मध्य प्रदेश के उज्जैन आयुक्त कार्यालय के राज्य माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से इस साल जुलाई में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) मिला था।

इसमें वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। साथ ही इसमें 168.19 करोड़ रुपए की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राशि तथा इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया गया था। वीईसीवी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद कंपनी को 29 दिसंबर 2025 को कर मांग नोटिस मिला।

इसमें कारण बताओ नोटिस के तहत पहले उल्लिखित 168.19 करोड़ रुपए के मुकाबले मामले में 96.18 करोड़ रुपए की कर मांग और इतनी ही जुर्माने राशि एवं ब्याज शामिल है। कंपनी ने कहा कि उक्त नोटिस से कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।