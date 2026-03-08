Aaj Ka Good Luck (9th March 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Prachi Sharma, Updated: 09 Mar, 2026 07:10 AM

Aaj Ka Good Luck (9th March 2026) : आज 9 मार्च 2026, सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल का दिन कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला है।

मेष (Aries)

शुभ संकेत: रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं। कार्यक्षेत्र में सीनियर का सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

शुभ संकेत: नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी।

गुडलक उपाय: सफेद रुमाल अपनी जेब में रखें।

मिथुन (Gemini)

शुभ संकेत: आपकी रचनात्मकता (Creativity) चरम पर होगी। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं।

गुडलक उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

कर्क (Cancer)

शुभ संकेत: मानसिक तनाव दूर होगा और मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।

गुडलक उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें।

सिंह (Leo)

शुभ संकेत: व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।

गुडलक उपाय: सूर्य को जल दें और उसमें थोड़ा रोली मिलाएं।

कन्या (Virgo)

शुभ संकेत: अटके हुए कानूनी मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। निवेश से लाभ होगा।

गुडलक उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

तुला (Libra)

शुभ संकेत: सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

गुडलक उपाय: किसी मंदिर में इत्र का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio )

शुभ संकेत: विदेश जाने या लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। सेहत में सुधार होगा।

गुडलक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

शुभ संकेत: शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। गुरुजनों का आशीर्वाद फलेगा।

गुडलक उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

शुभ संकेत: नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। पुरानी मेहनत का फल मिलने का समय है।

गुडलक उपाय: जरूरतमंद को काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius)

शुभ संकेत: अचानक धन लाभ (Sudden Gain) होने की संभावना है। नए मित्र बनेंगे।

गुडलक उपाय: बहते जल में नारियल प्रवाहित करें या पीपल के नीचे दीया जलाएं।

मीन (Pisces)

शुभ संकेत: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा।

गुडलक उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं।

