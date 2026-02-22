Aaj Ka Good Luck (23rd February 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Prachi Sharma,Updated: 23 Feb, 2026 05:20 AM
मेष (Aries)
गुड लक संकेत: आज आपको कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का सुनहरा मौका मिलेगा। कोई अटका हुआ सरकारी काम आज अचानक गति पकड़ेगा।
शुभ उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। इससे आपके साहस में वृद्धि होगी।
वृष (Taurus)
गुड लक संकेत: आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। किसी पुराने मित्र के जरिए बिजनेस में बड़ा निवेश या अवसर मिल सकता है।
शुभ उपाय: लक्ष्मी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
मिथुन (Gemini)
गुड लक संकेत: आपकी संचार शक्ति आज आपको कोई बड़ी डील दिला सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है।
शुभ उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।
कर्क (Cancer)
गुड लक संकेत: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संपत्ति से संबंधित पुराने विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं।
शुभ उपाय: महादेव का जलाभिषेक करें और शिवलिंग पर अक्षत (चावल) चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
गुड लक संकेत: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।
शुभ उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
कन्या (Virgo)
गुड लक संकेत: आज आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। जो लोग लेखन या कला से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई 'बड़ा ब्रेक' मिल सकता है।
शुभ उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं। इससे बुध ग्रह मजबूत होगा।
तुला (Libra)
गुड लक संकेत: सफलता का खास संयोग बन रहा है। लव लाइफ में मधुरता आएगी और कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है।
शुभ उपाय: इत्र का प्रयोग करें और किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
गुड लक संकेत: किस्मत का 'गुप्त दरवाज़ा' खुल सकता है। अचानक धन प्राप्ति या किसी रहस्यमयी समस्या का समाधान मिलेगा।
शुभ उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
धनु (Sagittarius)
गुड लक संकेत: आध्यात्मिक शांति और भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है।
शुभ उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और चने की दाल का दान करें।
मकर (Capricorn)
गुड लक संकेत: मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। नया वाहन खरीदने के योग हैं।
शुभ उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
कुंभ (Aquarius)
गुड लक संकेत: साझेदारी के कामों में जबरदस्त सफलता मिलेगी। समाज के प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी।
शुभ उपाय: गरीबों को काले चने या अन्न का दान करें।
मीन (Pisces)
गुड लक संकेत: आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता की संभावना 90% से ज्यादा है।
शुभ उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और मंदिर में पीले फल चढ़ाएं।