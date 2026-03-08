हवाई हमलों में ईरान के ईंधन टैंक तबाह: तेहरान में बही भीषण ‘आग की नदी’! युद्ध के ऐसे दृश्य देख कांप उठे लोग (Video)

Edited By Tanuja,Updated: 08 Mar, 2026 05:52 PM
ईरान की राजधानी तेहरान में कथित हवाई हमलों के बाद कई तेल डिपो और ईंधन भंडारण केंद्रों में भीषण आग लग गई। विस्फोटों से पेट्रोलियम बहकर सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम में फैल गया, जिससे जगह-जगह आग की लपटें उठीं और शहर के ऊपर काले धुएं का गुबार छा गया।
International Desk: तेहरान में कथित हवाई हमलों के बाद कई तेल डिपो और ईंधन भंडारण सुविधाओं में भीषण आग लग गई। विस्फोटों के कारण पेट्रोलियम से भरे टैंक और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बड़ी मात्रा में तेल बहकर बाहर आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोटों के बाद आसमान में ऊंची आग की लपटें और काला धुआं दिखाई दिया, जो शहर के कई हिस्सों में फैल गया।
रिपोर्टों के मुताबिक, क्षतिग्रस्त टैंकों और पाइपलाइनों से निकला तेल सड़कों, नालियों और सीवर सिस्टम में बह गया।जब इस ईंधन में आग लगी तो यह जलते हुए तेल की धाराओं में बदल गया, जो सड़कों और भूमिगत सुरंगों में फैलने लगा।
स्थानीय लोगों ने बताया कि कई जगहों पर नालियों और ड्रेनेज से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं, जिससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ आग दिखाई देने लगी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दृश्य को “आग की नदी” जैसा बताया। फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तेल के फैलने और लगातार जलने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है।