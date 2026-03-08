हवाई हमलों में ईरान के ईंधन टैंक तबाह: तेहरान में बही भीषण ‘आग की नदी’! युद्ध के ऐसे दृश्य देख कांप उठे लोग (Video)

ईरान की राजधानी तेहरान में कथित हवाई हमलों के बाद कई तेल डिपो और ईंधन भंडारण केंद्रों में भीषण आग लग गई। विस्फोटों से पेट्रोलियम बहकर सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम में फैल गया, जिससे जगह-जगह आग की लपटें उठीं और शहर के ऊपर काले धुएं का गुबार छा गया।

International Desk: तेहरान में कथित हवाई हमलों के बाद कई तेल डिपो और ईंधन भंडारण सुविधाओं में भीषण आग लग गई। विस्फोटों के कारण पेट्रोलियम से भरे टैंक और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बड़ी मात्रा में तेल बहकर बाहर आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोटों के बाद आसमान में ऊंची आग की लपटें और काला धुआं दिखाई दिया, जो शहर के कई हिस्सों में फैल गया।

Massive fires in Tehran following US-Israeli airstrikes on Iran’s oil infrastructure pic.twitter.com/9tTSm7UWMC — Kindness and knowledge (@Ezekle1) March 8, 2026

रिपोर्टों के मुताबिक, क्षतिग्रस्त टैंकों और पाइपलाइनों से निकला तेल सड़कों, नालियों और सीवर सिस्टम में बह गया।जब इस ईंधन में आग लगी तो यह जलते हुए तेल की धाराओं में बदल गया, जो सड़कों और भूमिगत सुरंगों में फैलने लगा।

Tehran's roads literally burn from below after US-Israeli strikes



Fuel seeped into the sewers, causing the drains to light up like hell's own highways tonight https://t.co/0ZRr0S8oQN pic.twitter.com/LOiYzxxysq — RT (@RT_com) March 8, 2026

स्थानीय लोगों ने बताया कि कई जगहों पर नालियों और ड्रेनेज से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं, जिससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ आग दिखाई देने लगी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दृश्य को “आग की नदी” जैसा बताया। फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तेल के फैलने और लगातार जलने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है।



