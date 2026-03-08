ईरान का नया हमला: UAE पर 16 मिसाइल और 117 ड्रोन दागे, मिला मुंहतोड़ जवाब (Video)

यूएई ने कहा कि ईरान ने रविवार को 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन दागे। यूएई की एयर डिफेंस ने सभी 16 मिसाइलों को मार गिराया जबकि एक समुद्र में गिर गई। अधिकांश ड्रोन भी रोके गए, हालांकि चार ड्रोन यूएई क्षेत्र में गिरे। क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़...

International Desk: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि ईरान ने रविवार को नई हमलावर लहर में 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 से अधिक ड्रोन दागे। UAE के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, देश की एयर डिफेंस प्रणाली ने सभी 16 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया, जबकि एक और मिसाइल समुद्र में गिर गई।मंत्रालय ने बताया कि हमले के दौरान दागे गए अधिकांश ड्रोन भी इंटरसेप्ट कर गिरा दिए गए, लेकिन चार ड्रोन यूएई के क्षेत्र में गिर गए।

UAE says Iran has fired 16 ballistic missiles, 117 drones in new barrages.#IranWar pic.twitter.com/GwkKHUgeCl — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) March 8, 2026

हालांकि, इनसे किसी बड़े नुकसान की तत्काल सूचना नहीं दी गई है। UAE रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की सेना हर खतरे का मजबूती से सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले रविवार को ईरान के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और इज़राइल की ओर से हमले जारी रहे तो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले और बढ़ाए जाएंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब पर्शियन गल्फ और पूरे मध्य-पूर्व में युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है।हालांकि यूएई के आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि रविवार के ये हमले देश के किस हिस्से को निशाना बनाकर किए गए।

