आज का पंचांग- 28 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 28 Mar, 2026 07:06 AM
Aaj Ka Panchang: 28 मार्च 2026, शनिवार चैत्र शुक्ल तिथि दशमी (प्रात: 8.46 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी
Aaj Ka Panchang: 28 मार्च 2026, शनिवार चैत्र शुक्ल तिथि दशमी (प्रात: 8.46 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी
विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 15, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 7 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 8, सूर्योदय: प्रात: 6.26 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.40 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पुष्य (बाद दोपहर 2.51 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आश्लेषा, योग: सुकर्मा (रात 8.06 तक) तथा तदोपरांत योग धृति, चंद्रमा: कर्क राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा शुरू होगी (रात 8.17 पर), दोपहर 2.51 के उपरांत जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल: प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मीन में
चन्द्रमा कर्क में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मेष में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में