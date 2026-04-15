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आज का पंचांग 15 अप्रैल 2026: प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का शुभ संयोग, जानें राहुकाल और ग्रहों की चाल

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 08:16 AM

aaj ka panchang 15th april 2026

Aaj Ka Panchang: हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है, जो हमें शुभ-अशुभ समय और ग्रहों की चाल के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। आज यानी 15 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि...

Aaj Ka Panchang: हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है, जो हमें शुभ-अशुभ समय और ग्रहों की चाल के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। आज यानी 15 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो रात 10:32 तक रहेगी, इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा।

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धार्मिक महत्व: प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि
आज का दिन महादेव के भक्तों के लिए विशेष है क्योंकि आज प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसके साथ ही आज केरल का प्रमुख उत्सव विशु और हिमाचल दिवस भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

ग्रहों की स्थिति और नक्षत्र
आज चंद्रमा सुबह 9:38 तक कुंभ राशि में रहने के बाद मीन राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य देव इस समय मेष राशि में विराजमान हैं। अन्य ग्रहों की बात करें तो मंगल, बुध और शनि मीन राशि में एक साथ संचरण कर रहे हैं, जबकि गुरु मिथुन राशि में स्थित हैं। राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं।

आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 3:23 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। योग की बात करें तो ब्रह्म योग दोपहर 1:25 तक रहेगा, तत्पश्चात ऐन्द्र योग की शुरुआत होगी।

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सावधान रहें: पंचक और राहुकाल
आज पूरे दिन और रात पंचक लगी रहेगी, जिसमें कुछ विशेष कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही, आज रात 10:32 से भद्रा भी प्रारंभ हो रही है।

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय के दौरान किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए।

दिशा शूल: आज उत्तर और वायव्य (North-West) दिशा में यात्रा करने से परहेज करें।

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