आज का पंचांग- 23 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 23 Mar, 2026 07:29 AM
Aaj Ka Panchang:23 मार्च 2026, सोमवार चैत्र शुक्ल तिथि पंचमी (सायं 6.39 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी
विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 10, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1948, दिनांक: 2 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 3, सूर्योदय: प्रात: 6.32 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.37 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: कृतिका (रात 8.50 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र रोहिणी, योग: विष्कुंभ (दोपहर 12.22 तक) तथा तदोपरांत योग प्रीति, चंद्रमा: वृष राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: श्री (लक्ष्मी) पंचमी, नाग पंचमी, शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु का बलिदान दिवस।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मीन में
चन्द्रमा वृष में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में