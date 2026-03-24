आज का पंचांग- 24 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Mar, 2026 07:10 AM
Aaj Ka Panchang: 24 मार्च 2026, मंगलवार चैत्र शुक्ल तिथि षष्ठी (सायं 4.08 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी
विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 11, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1948, दिनांक: 3 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 4, सूर्योदय: प्रात: 6.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.38 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: रोहिणी (सायं 7.05 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मृगशिर, योग: प्रीति (प्रात: 9.08 तक) तथा तदोपरांत योग आयुष्मान, चंद्रमा: वृष राशि पर (24 मार्च दिन-रात तथा 25 को प्रात: 6.17 तक) तथा तदोपरांत मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: स्कंद षष्ठी व्रत, यमुना छठ, विश्व तपेदिक दिवस।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मीन में
चन्द्रमा वृष में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में