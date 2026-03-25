आज का पंचांग- 25 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 25 Mar, 2026 07:28 AM

Aaj Ka Panchang: 25 मार्च 2026, बुधवार चैत्र शुक्ल तिथि सप्तमी (दोपहर 1.51 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी

Aaj Ka Panchang: 25 मार्च 2026, बुधवार चैत्र शुक्ल तिथि सप्तमी (दोपहर 1.51 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी

विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 12, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1948, दिनांक: 4 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 5, सूर्योदय: प्रात: 6.30 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.38 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मृगशिर (सायं 5.34 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आर्द्रा, योग: सौभाग्य (25-26 मध्य रात 3.10 तक) तथा तदोपरांत योग शोभन, चंद्रमा: मिथुन राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (दोपहर 1.51 से लेकर 25-26 मध्य रात 12.51 तक)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल: बाद दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मीन में

चन्द्रमा मिथुन में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मीन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में