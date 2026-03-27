आज का पंचांग- 27 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 27 Mar, 2026 07:39 AM

Aaj Ka Panchang: 27 मार्च 2026, शुक्रवार चैत्र शुक्ल तिथि नवमी (प्रात: 10.08 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी

Aaj Ka Panchang: 27 मार्च 2026, शुक्रवार चैत्र शुक्ल तिथि नवमी (प्रात: 10.08 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी

विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 14, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 6 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 7, सूर्योदय: प्रात: 6.27 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.40 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पुनर्वसु (बाद दोपहर 3.24 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुष्य, योग: अतिगंड (रात 10.10 तक) तथा तदोपरांत योग सुकर्मा, चंद्रमा: मिथुन राशि पर (प्रात: 9.36 तक) तथा तदोपरांत कर्क राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल: प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : श्री दुर्गा नवमी, नवरात्रा समाप्त।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मीन में

चन्द्रमा मिथुन में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मेष में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में