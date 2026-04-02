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Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 Apr, 2026 07:42 AM
Aaj Ka Panchang आज का पंचांग 3 अप्रैल 2026 (शुक्रवार): हिंदू पंचांग के अनुसार आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं आज का पूरा पंचांग—
आज का पंचांग- 6 अप्रैल, 2026
आज का पंचांग- 1 अप्रैल, 2026
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आज का पंचांग- 26 मार्च, 2026
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आज का पंचांग- 25 मार्च, 2026
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आज का पंचांग- 31 मार्च, 2026
आज का पंचांग- 30 मार्च, 2026
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06/04/2026 07:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा। परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा।
वृष राशि वालों आज आपका दिन सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई में लगे लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। घर में किसी नए सदस्य के आने की खुशी मिल सकती है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है। अचानक मेहमानों का आगमन हो सकता है। घर के बुजुर्गों से कहासुनी होने की संभावना है।
कर्क राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। बच्चों के प्रति अनुशासन जरूरी होगा।
सिंह राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। आईटी और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
कन्या राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और गुस्से में कोई फैसला न लें। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में प्रेम का आगमन हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को और...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन शानदार रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। व्यापार में बड़ी उपलब्धि मिलने के योग हैं।
धनु राशि वालों आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। नौकरीपेशा लोगों का मन काम में कम लगेगा। व्यापार करने वालों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए।
मकर राशि वालों आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोग काम के दबाव में रह सकते हैं। कपड़ा व्यापार करने वालों को लाभ मिल...
कुंभ राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। पढ़ाई और नौकरी साथ कर रहे लोगों को संतुलन बनाए रखना होगा। व्यापार में भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है।
मीन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। युवाओं को अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है।
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