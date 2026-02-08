Main Menu

आपका राशिफल-  8 फरवरी 2026

08 Feb, 2026

aaj ka rashifal

मेष राशि वालों आज व्यापार में लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। कार्यक्षेत्र पर बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें।

मेष राशि वालों आज व्यापार में लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। कार्यक्षेत्र पर बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ी मेहनत करनी होगी। आज जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

वृष राशि वालों आज पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन रोमांस से भरा रहेगा। छात्र पढ़ाई के लिए टाइम-टेबल बनाकर चलें। सेहत का ध्यान रखें, सर्दी-जुकाम होने का डर है।

मिथुन राशि वालों आज अचानक धन लाभ हो सकता है। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, शांत रहें। विद्यार्थियों को आज एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान महसूस होगी।

कर्क राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। छात्रों को शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। खान-पान में लापरवाही न बरतें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

सिंह राशि वालों आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनेगा। बैंकिंग और मैनेजमेंट के छात्र सफल होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अधिक ठंडी चीजों से परहेज करें।

कन्या राशि वालों आज बिजनेस में नई डील सोच-समझकर करें। नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी की सलाह से आपको फायदा होगा। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, भटकाव से बचें। आज त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है, सावधान रहें।

तुला राशि वालों आज आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। टेक्निकल विद्यार्थियों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन समय पर भोजन करें।

वृश्चिक राशि वालों आज कार्यक्षेत्र पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापारियों को मनचाहा मुनाफा मिलेगा। लव पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। सुस्ती और थकावट महसूस होगी, आराम करें।

धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। छात्र ग्रुप स्टडी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पुरानी बीमारी से राहत मिलने के योग हैं।

मकर राशि वालों आज जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी। पार्टनर के साथ डिनर पर जा सकते हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए आज का दिन सफलता भरा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, पूरा दिन ताजगी महसूस करेंगे।

कुंभ राशि वालों आज किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है। नौकरी में अधिकारी वर्ग आपके काम की जांच कर सकते हैं। लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।

मीन राशि वालों आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। बिजनेस में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ पुरानी यादें साझा करेंगे। आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आंखों का ख्याल रखें।

