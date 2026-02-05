आपका राशिफल - 5 फरवरी, 2026

मेष राशि वालों आज व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र पर आपके काम की सराहना होगी। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष राशि वालों आज व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र पर आपके काम की सराहना होगी। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। छात्र एकाग्र होकर पढ़ाई करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहेगी।

वृष राशि वालों आज ऑफिस में बहस करने से बचें। बिजनेस में नई साझेदारी सोच-समझकर करें। लव पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है।

मिथुन राशि वालों आज अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। प्रेमी के साथ किसी पुरानी बात पर अनबन हो सकती है। पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा, साथियों का सहयोग प्राप्त होगा। मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की जरूरत है।

कर्क राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। धन के निवेश के लिए दिन शुभ नहीं है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। छात्रों को प्रोजेक्ट पूरा करने में शिक्षकों की मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त पानी पिएं।

सिंह राशि वालों आज बिजनेस में मुनाफा होने की प्रबल संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इंजीनियरिंग के छात्र आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खान-पान पर नियंत्रण रखें, पेट में जलन हो सकती है।

कन्या राशि वालों आज की गई व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लव लाइफ में थोड़ी दूरी आ सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक समय देना होगा। पुराने रोगों से मुक्ति मिलने के योग हैं।

तुला राशि वालों आज आप नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। ऑफिस में सहयोगियों का व्यवहार अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। मेडिकल के छात्रों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें, सिरदर्द हो सकता है।

वृश्चिक राशि वालों आज बिजनेस में कोई बड़ा जोखिम न लें। नौकरी में टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा। पति-पत्नी के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा। छात्र सोशल मीडिया से दूर रहें तो बेहतर होगा। पैरों में थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है।

धनु राशि वालों आज किस्मत का साथ मिलेगा और रुका हुआ पैसा आएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कोई योजना सफल होगी। अविवाहितों के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। आईटी क्षेत्र के विद्यार्थी सफल होंगे। सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

मकर राशि वालों आज आप करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। व्यापार में नई डील फाइनल होगी। जीवनसाथी के साथ बहस करने से बचें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को खुशखबरी मिलेगी। आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।

कुंभ राशि वालों आज खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बिगड़ सकता है। नौकरी में काम का बोझ बढ़ेगा। पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार होगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए योग का सहारा लें। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, ठंडी चीजों से बचें।

मीन राशि वालों आज व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। ऑफिस में सीनियर्स से तारीफ मिलेगी। लव लाइफ सुखद रहेगी। छात्र अपने भविष्य की योजना बनाएंगे। शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है, पौष्टिक आहार लें।