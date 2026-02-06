Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




आपका राशिफल- 6 फरवरी, 2026

Edited By Updated: 06 Feb, 2026 07:37 AM

मेष राशि वालों आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष राशि वालों आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। छात्र पढ़ाई के नए तरीके अपनाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सुबह की सैर लाभदायक होगी।

वृष राशि वालों आज काम के सिलसिले में भागदौड़ रहेगी। व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। पार्टनर के साथ अपनी बातें शेयर करें। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। दांतों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

मिथुन राशि वालों आज आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे। बिजनेस में नया निवेश करना लाभदायक रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। छात्रों को मेहनत के अनुरूप ही परिणाम मिलेंगे। बाहर का तला-भुना खाने से बचें।

और ये भी पढ़े

कर्क राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। लव लाइफ में मधुरता आएगी। विद्यार्थी समूह में पढ़ाई करने से बचें, अकेले पढ़ना बेहतर होगा। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, सुस्ती महसूस होगी।

सिंह राशि वालों आज भाग्य की मदद से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। जीवनसाथी से कोई कीमती उपहार मिल सकता है। छात्रों का मन प्रसन्न रहेगा। सेहत के मामले में दिन उत्तम है।

कन्या राशि वालों आज ऑफिस में अपने व्यवहार को नरम रखें। व्यापारिक मामलों में कागजी कार्रवाई ध्यान से करें। प्रेमी से मुलाकात संभव है। पढ़ाई में बाधा आने के योग हैं, धैर्य रखें। धूल-मिट्टी से बचें, एलर्जी होने का डर है।

तुला राशि वालों आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के नए स्रोत मिलेंगे। दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी नोंकझोंक हो सकती है। छात्र किसी नई प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि वालों आज कामकाज में देरी के कारण तनाव हो सकता है। पैसे उधार न लें। पार्टनर की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। टेक्निकल छात्रों के लिए दिन कड़ी मेहनत का है। पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।

धनु राशि वालों आज पुरानी समस्याओं का समाधान निकलेगा। व्यापार में नए संबंध बनेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा, नतीजे पक्ष में होंगे। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।

मकर राशि वालों आज करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। बिजनेस में मुनाफा बढ़ने के योग हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। छात्रों को अपनी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य उतार-चढ़ाव भरा रहेगा।

कुंभ राशि वालों आज अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। लेन-देन में पारदर्शिता रखें। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। प्रतियोगी छात्र आज थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। अधिक गर्म मसालों के सेवन से बचें।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, भटकाव से बचें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, नींद पूरी लें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!