आपका राशिफल- 8 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में दिन संतुलित रहेगा।

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है। लंबे समय से अटके हुए सरकारी कार्य पूरे होने की संभावना है। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार की ओर से, खासकर संतान से, कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत सामान्य बनी रहेगी।

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिवार के साथ बैठकर भविष्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। घर के खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। युवाओं को करियर से जुड़ा कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। शरीर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए आराम भी जरूरी है।

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक साबित हो सकता है। व्यापार से जुड़े कामों के लिए किसी मीटिंग या बाहर जाने का मौका मिल सकता है। नौकरी करने वालों के काम की सराहना वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशी और उत्साह से भरा रह सकता है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। हालांकि काम से जुड़े किसी निर्णय को लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है। ऑफिस के काम के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। सिरदर्द की समस्या भी हो सकती है, इसलिए आराम करना जरूरी है।

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार में किसी नए सदस्य के आने की खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। व्यापार के सिलसिले में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यापार करने वाले लोगों को कोई लाभदायक सौदा मिल सकता है। सेहत सामान्य रहेगी।

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रह सकता है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। बच्चे नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। व्यापार में भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है। हल्की तबीयत खराब या बुखार जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन राहत देने वाला हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने की संभावना है। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। घर में किसी छोटे समारोह या पार्टी का आयोजन हो सकता है। सेहत सामान्य बनी रहेगी।

कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। किसी भी काम को करते समय धैर्य और शांत मन बनाए रखें। आर्थिक मामलों में माता-पिता का सहयोग मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में पहले से सुधार देखने को मिल सकता है।

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। संतान की उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

