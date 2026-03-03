आपका राशिफल- 3 मार्च, 2026

Edited By Prachi Sharma, Updated: 03 Mar, 2026 07:22 AM

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता सबका ध्यान आकर्षित कर सकती है। परिवार में किसी बात पर चर्चा हो सकती है।

वृष राशि वालों आज धैर्य और व्यवहार कुशलता आपके काम आ सकती है। व्यापार में धन लाभ बड़ सकता है। बेरोज़गार लोगों को काम मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन आज खत्म हो सकती है। सेहत के लिहाज़ से दिन सामान्य रहेगा।

मिथुन राशि वालों आज नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सोच-समझकर खर्च करना बेहतर रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

कर्क राशि वालों आज भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार में किसी बड़े की सलाह लाभ देगी। व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें। पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। दिन के अंत में राहत महसूस होगी।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा।कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। सेहत अच्छी रहेगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

कन्या राशि वालों आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार का साथ आपको प्रेरित करेगा। आंखों की थकान से बचें। दिन धीरे-धीरे बेहतर होगा।

तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की की संभावना बन रही है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

वृश्चिक राशि वालों आज आपकी रणनीति सफल हो सकती है। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकती है। किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें।

धनु राशि वालों आज उत्साह से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत का संकेत है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सेहत में सुधार के संकेत हैं। युवा आज माता पिता से किसी चीज़ की मांग कर सकते हैं। सेहत सही रहेगी।

मकर राशि वालों आज मेहनत का फल मिल सकता है। बिजनेस में स्थिरता आएगी। आज घर के बड़ो की किसी भी बात को न टाले। मित्रों के साथ बाहर जा सकते हैं। पिता जी की सेहत का ख्याल रखने की जरुरत है।

कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतोषजनक रहेगा। नौकरी या व्यापार में बदलाव संभव है। नया काम शुरु करने में मित्रों का सहयोग मिल सकता है। कामकाज और परिवार में तालमेल बना कर रखें। सेहत ठीक रहेगी।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। बिज़नेस कर रहे लोगों की नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कामकाज के चलते विदेश जाने का मौका मिल सकता है। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।