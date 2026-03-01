Main Menu

आपका राशिफल- 1 मार्च 2026

01 Mar, 2026

मेष राशि वालों आज आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। ऑफिस में बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे। धन लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

मेष राशि वालों आज आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। ऑफिस में बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे। धन लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। छात्र अपनी पढ़ाई की रणनीति में बदलाव करें, लाभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है।

वृष राशि वालों आज निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, शांत रहें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है। आज पेट दर्द की शिकायत रह सकती है।

मिथुन राशि वालों आज पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके पक्ष में हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कला और संगीत से जुड़े विद्यार्थियों को नई दिशा मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है, मानसिक शांति महसूस करेंगे।

कर्क राशि वालों आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। नौकरीपेशा लोगों को काम का अतिरिक्त बोझ मिल सकता है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

सिंह राशि वालों आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। आईटी और मैनेजमेंट के छात्र सफल रहेंगे। सेहत पर ध्यान दें, खान-पान में लापरवाही से लिवर संबंधी समस्या हो सकती है।

कन्या राशि वालों आज कार्यक्षेत्र और बिजनेस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा, भटकाव से बचें। आज सुस्ती और कमजोरी महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम करें।

तुला राशि वालों आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। नए बिजनेस की योजनाएं फलीभूत होंगी। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। जो छात्र विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं, उनके लिए दिन शुभ है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अधिक मिर्च-मसाले वाले भोजन से परहेज करें।

वृश्चिक राशि वालों आज आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। ऑफिस में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है। मेडिकल और साइंस के छात्रों को सफलता मिलेगी। रक्तचाप (BP) के मरीज आज सावधानी बरतें।

धनु राशि वालों आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ संबंधों में नयापन आएगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन भारी सामान उठाने से बचें, पीठ में खिंचाव हो सकता है।

मकर राशि वालों आज आपको करियर से जुड़ा कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। छात्र अपनी पुरानी गलतियों से सीखें। आंखों में जलन या संक्रमण का डर है, धूल-मिट्टी से बचें।

कुंभ राशि वालों आज समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र आज थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ठंडी चीजों से परहेज करें।

मीन राशि वालों आज बिजनेस में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, धैर्य रखें। फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है। पार्टनर के लिए समय निकालें, अनबन होने की संभावना है। छात्र अपनी लिखाई और अभ्यास पर जोर दें। कोई पुरानी चोट का दर्द उभर सकता है।

