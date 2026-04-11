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Daily Horoscope: आज इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें आपका दिन कैसा रहेगा

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 07:47 AM

aaj ka rashifal

मेष :  राज दरबार में जाने पर कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग मेहरबान तथा सपोर्टिव

मेष :  राज दरबार में जाने पर कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग मेहरबान तथा सपोर्टिव रहेंगे, शत्रु भी आपके समक्ष टिक न सकेंगे।

वृष: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मिथुन: सितारा सेहत के लिए ढीला, खान-पान संभल-संभाल कर करना चाहिए, दूसरों पर भरोसा भी न करना सही रहेगा, सफर भी न करें।

कर्क: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर मधुरता तालमेल बना रहेगा।

सिंह : शत्रु आपके साथ टकरावी मूड में दिखेंगे, इसलिए उनके साथ निकटता न रखनी सही रहेगी, सफर भी टाल दें।

कन्या : संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी तथा आपकी किसी समस्या को सुलझाने के लिए वह इंस्ट्रूमैंटल सिद्ध होगी।

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आज का राशिफल- 11 अप्रैल 2026

तुला: अदालती कामों के लिए सितारा सुदृढ़, अफसर आपका लिहाज करेंगे तथा आपकी बात धैर्य के साथ सुनेंगे।

वृश्चिक: यदि किसी बड़े व्यक्ति की मदद सहयोग लेने के लिए आप उस से भेंट करेंगे तो वह आपकी बात ध्यान के साथ सुनेगा।

धनु : लोहा, लोहा मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, स्टील, सरिया का  काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मकर: अर्थ तथा कारोबार की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखना सही रहेगा।

कुंभ: सितारा उलझनों- झमेलों वाला, किसी पर ज्यादा भरोसा करना भी किसी समय काफी महंगा पड़ सकता है।

मीन : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग लाभ देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

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