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Aaj Ka Good Luck (11th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 07:26 AM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck (11th April 2026): वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की चाल व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, जिससे उसके सुख-दुख, सफलता और अवसर तय होते हैं। 11 अप्रैल 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया...

Aaj Ka Good Luck (11th April 2026): वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की चाल व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, जिससे उसके सुख-दुख, सफलता और अवसर तय होते हैं। 11 अप्रैल 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। ऐसे में यदि आप अपनी राशि के अनुसार बताए गए सरल ज्योतिषीय उपाय अपनाते हैं, तो दिन को अधिक शुभ और फलदायी बना सकते हैं। आइए जानते हैं आज का गुडलक और प्रभावी उपाय।

आज का दिन हर राशि के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है, लेकिन सही दिशा में किए गए छोटे-छोटे उपाय नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष मानता है कि सही समय पर किया गया छोटा प्रयास भी जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

मेष राशि (Aries)
आज ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।
गुडलक उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)
आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं। निवेश से फायदा हो सकता है।
गुडलक उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)
करियर में नए अवसर मिलेंगे। संचार कौशल से लाभ होगा।
गुडलक उपाय: हरे कपड़े पहनें और तुलसी को जल दें।

कर्क राशि (Cancer)
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। भावनात्मक संतुलन अच्छा रहेगा।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)
मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा।
गुडलक उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)
कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी।
गुडलक उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra)
संबंधों में सुधार होगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
गुडलक उपाय: सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं।
गुडलक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)
भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।
गुडलक उपाय: पीले फल का दान करें।

मकर राशि (Capricorn)
कार्यस्थल पर सफलता और प्रशंसा मिलेगी।
गुडलक उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)
नई योजनाओं की शुरुआत के लिए अच्छा समय है।
गुडलक उपाय: काले तिल का दान करें।

मीन राशि (Pisces)
आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी।
गुडलक उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

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