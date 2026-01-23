त्रिपुरा के कॉन्वैंट स्कूल में सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं, विवाद छिड़ा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 23 Jan, 2026 10:02 AM
अगरतला (वार्ता): उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर स्थित होली क्रॉस कॉन्वैंट स्कूल में सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी गई जिससे विवाद छिड़ गया। स्कूल अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर परिसर में पूजा की अनुमति देने से इन्कार करने के कारण यह मुद्दा हिंदू संगठनों...
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
अगरतला (वार्ता): उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर स्थित होली क्रॉस कॉन्वैंट स्कूल में सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी गई जिससे विवाद छिड़ गया। स्कूल अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर परिसर में पूजा की अनुमति देने से इन्कार करने के कारण यह मुद्दा हिंदू संगठनों के बीच व्यापक चर्चा और चिंता का विषय बन गया है।