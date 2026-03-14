और खतरनाक हुई वॉरः बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल अटैक, रडार स्टेशन तबाह (Vido)

बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के हेलिपैड पर मिसाइल गिरने से पश्चिम एशिया युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़े हमले का दावा किया था। अब इराक, लेबनान, खाड़ी और समुद्री मार्गों तक संघर्ष फैलने का खतरा और बढ़...

International Desk: पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक होता दिख रहा है। ताजा घटनाक्रम में इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के अंदर बने हेलिपैड पर मिसाइल गिरने की खबर सामने आई है। दो इराकी सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से AP और Reuters ने यह जानकारी दी है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, हमले के बाद दूतावास परिसर के ऊपर धुआं उठता देखा गया। हमले में US Embassy की छत पर मौजूद रडार स्टेशन तबाह हो गया जिसकी वीडियो भी सामने आया है। अभी तक नुकसान और हताहतों की पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़े पैमाने पर बमबारी की।

AP के मुताबिक खार्ग आइलैंड ईरान के तेल निर्यात के लिए बेहद अहम केंद्र है। ट्रंप ने दावा किया कि वहां के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन तेल ढांचे को फिलहाल नहीं छुआ गया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित हुई, तो तेल ढांचे पर भी हमला हो सकता है। इस पूरे संघर्ष का मतलब यह है कि अब लड़ाई सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच सीमित नहीं रही। अमेरिकी हित, अमेरिकी दूतावास, खाड़ी के समुद्री मार्ग और इराक जैसे तीसरे देश भी सीधे असर में आ रहे हैं। बगदाद दूतावास पर मिसाइल गिरना इस बात का संकेत है कि ईरान-समर्थित समूह या क्षेत्रीय नेटवर्क अमेरिकी मौजूदगी को जवाबी निशाना बना सकते हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली, यह अभी साफ नहीं है।

Reuters की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार, 10 मार्च 2026 को भी इराक में एक अमेरिकी राजनयिक सुविधा पर ड्रोन हमला हुआ था, हालांकि उसमें कोई घायल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अमेरिकी परिसरों पर खतरा पहले से बना हुआ था और अब यह खतरा और बढ़ गया है। उधर लेबनान में भी हालात खराब बने हुए हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, इजरायली हमले जारी हैं और हिज्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बताया है। इससे साफ है कि युद्ध का दायरा लगातार फैल रहा है और एक साथ कई मोर्चों पर तनाव बढ़ रहा है।

इस घटनाक्रम का बड़ा मतलब

बगदाद एंबेसी पर मिसाइल गिरना केवल एक अलग घटना नहीं है। यह दिखाता है कि:

अमेरिकी ठिकाने अब प्रत्यक्ष टारगेट बन सकते हैं

इराक फिर से प्रॉक्सी टकराव का मैदान बन सकता है

हॉर्मुज, खार्ग आइलैंड और तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ रहा है

यह जंग पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकती है

ध्यान देने वाली बात अभी यह साफ नहीं है कि मिसाइल किस समूह ने दागी, नुकसान कितना हुआ, कोई हताहत हुआ या नहीं और अमेरिका इसका जवाब कब और कैसे देगा। यानी स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और आगे कुछ घंटों या आज के दौरान और बड़े सैन्य जवाब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह आखिरी पुष्टि नहीं, बल्कि एक विकसित होती स्थिति है।