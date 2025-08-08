आज का राशिफल 11 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। रुके कामों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में सफलता मिलेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। रुके कामों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में सफलता मिलेगी। कारोबार में अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। घर के बड़े आधात्मिक कार्यों में दिन का अधिकांश समय व्यतीत करेंगे।

उपाय- लाल रंग के रुमाल अपने पास रखें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कारोबार में लाभ की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा। कुछ समय पहले किये गए निवेश से आज लाभ मिलेगा। आज किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मौका मिलेगा। माता के ख़राब चल रहे स्वास्थ्य में सुधार होगा।

उपाय- चांदी के पात्र में दूध पियें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। नव दम्पति के घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी आएगी। युवा अपने करियर को लेकर गंभीर दिखाई देंगे। आपके प्रयासों से परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा मतभेद दूर होगा। स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए मैडिटेशन शुरू करेंगे।

उपाय- गुरुजनों एवं बड़ों का आशीर्वाद लें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। व्यावसायिक स्थिति पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज आपके नियंत्रण में रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद होने की सम्भावना है। ससुराल पक्ष से मेहमान आपसे मिलने आयेंगे।

उपाय- हाथी का खिलौना घर में न रखें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। एक ही तरह का काम करने से कुछ ब्रेक लेने का मन बनेगा। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनेगा। आज किसी के साथ भी बातचीत करते समय अपने अहम को बीच में न आने दें।

उपाय- छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। संतान के करियर को लेकर चिंतित रहेंगे। पारिवारिक व्यस्तता के कारण व्यापार में अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को घर में संभाल कर रखें।

उपाय- लक्ष्मी माता की आराधना करें।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। अधिक सोच-विचार करने के चक्कर में कोई बड़ी व्यापारिक डील आपके हाथ से निकल सकती है। आज कोई पुरानी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या दोबारा उभर कर आपको परेशानी करेगी, आपको सलाह दी जाती है कि लापरवाही न करें और तुरंत उपचार करवाएं।

उपाय- बच्चों को खट्टी-मिट्ठी टॉफ़ी खाने को दें।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याओं के आने से मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। आर्थिक मामलों को लेकर सावधान रहें। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। खानपान को लेकर सचेत रहें अन्यथा पेट में एसिडिटी बन सकती है।

उपाय- कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगा कर खाने को दें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। व्यावसायिक स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। बदलते मौसम के कारण बच्चों की त्वचा में किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है।

उपाय- हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in