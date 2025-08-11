आज का राशिफल 12 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। एक साथ बहुत सी गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी, जिस कारण किसी भी एक काम को सही से पूरा करने में परेशानी हो सकती है।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। एक साथ बहुत सी गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी, जिस कारण किसी भी एक काम को सही से पूरा करने में परेशानी हो सकती है। शाम को आज किसी पार्टी में शामिल होने मिलेगा जिससे आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी।

उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। रुका पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। अनजान व्यक्तियों के साथ अधिक मेलजोल रखना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में उनकी मेहनत और परिश्रम के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे।

उपाय- शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार पंचामृत का जल चढ़ाएं।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आपकी सकारात्मक बातों की वजह से नाराज़ परिजनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। घर के बड़ों को काम की अधिकता के कारण थकान और पैरों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। संतान की पढ़ाई में मदद करने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों के साथ आपसी विचारों का आदान प्रदान करने से नई दिशा मिलेगी। आर्थिक रूप से चल रही उलझनों से आज राहत मिलने की उम्मीद है।

उपाय- नीले रंग के वस्त्रों का परहेज़ करें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कारोबार में अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, हालांकि इस समय विरोधियों की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहने वाला है।

उपाय- नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। कुछ समय पहले से जिन कारोबारी योजनाओं पर काम कर रहे थे उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। व्यवसाय में आज किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा।

उपाय- दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। परिजनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। कोई भी व्यवसायिक निर्णय भावनाओं में बहकर ना लें। अनावश्यक वस्तुओं पर धन व्यय करने से बचे, अपितु आपको सलाह दी जाती है कि बजट बना कर ही कोई खर्चा करें।

उपाय- कानों में सोना धारण करें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। अपनी पिछली गलतियों से सीख कर अपने वर्तमान में चलने वाले व्यवसायिक योजनाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा विवाद आपसी बातचीत के जरिये हल हो जाएगा।

उपाय- मछलियों को आटे की गोलियां खाने को दें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज शुरू किये गए सभी काम आपके मन मुताबिक तरीके से संपन्न होंगे। किसी भी नयी व्यवस्था पर निवेश करने से पहले बेहतर होगा कि पहले काम से संबंधित योजनाओं की रूपरेखा बना लें। पड़ोस में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा।

उपाय- लाल रंग के वस्त्र धारण करें।

आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in



